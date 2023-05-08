Руни: «Я бы хотел поиграть у Гвардиолы»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни сообщил, что ему хотелось бы поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Я бы хотел поиграть под руководством Гвардиолы. Я вижу, как он развивает своих подопечных как футболистов и как личностей. Посмотрите, как он работает с Джоном Стоунсом и Джеком Грилишем, как он изменил линию обороны в этом сезоне, какого прогресса достиг Натан Аке. И это далеко не все примеры его работы», - написал Руни в своей колонке на The Times.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт во вторник, 9 мая, - против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» уничтожит «Реал» - Руни