Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» рассматривает вариант с трансфером хавбека «Валенсии»

01 Мая 2023 • 10:37 Комментировать
Валенсия
...
Вильярреал
1 2.90 X 3.45 2 2.40
03.05 20:30

Лондонский «Арсенал» летом может пополнить свои ряды полузащитником «Валенсии» Юнусом Муса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, скауты «канониров» просматривают 20-летнего хавбека.

Напомним, на Муса также претендует другой английский клуб в лице «Ливерпуля». За плечами у игрока сборной США уже есть выступления на чемпионате мира, где хавбек помог своей команде дойти до ⅛ финала.

Юнус Муса в этом сезоне отметился двумя результативными передачами в чемпионате Испании. Его «Валенсия» в данный момент борется за выживание и пытается сохранить прописку в элитном дивизионе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Арсенал Лондон трансферы футбола - лето 2023 Юнус Муса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.05.23 в 22:00
Лестер Лестер
Эвертон Эвертон
2.22 3.30 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Мая
11:59 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Обамеянг готов к матчу с «Арсеналом»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп анонсировал трансферы «Ливерпуля» 1
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова предложить за Гендузи 50 миллионов евро
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рассматривает вариант с трансфером хавбека «Валенсии»
10:24 · Англия. Премьер-лига
Мендеш сообщил «Барселоне», что клуб из АПЛ предложит за Фати 70 миллионов евро
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Ромы»
10:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на защитника «Кристал Пэласа»
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов продать Соучека
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» подписывает нового вратаря
09:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп восхитился работой де Дзерби
08:18 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко дал прогноз на матч «Лестер» - «Эвертон»
07:20 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг - о Фернандеше: «Без таких футболистов не выигрываются трофеи» 1
05:00 · Англия. Премьер-лига
Уоддл: «Ливерпуль», наверное, слишком поздно спохватился»
03:51 · Англия. Чемпионшип
«Ипсвич» и «Плимут» вышли в Чемпионшип
03:34 · Англия. Премьер-лига
Жота: «Важный момент для меня и для команды»
Все новости
Рекомендуем