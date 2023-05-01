«Арсенал» рассматривает вариант с трансфером хавбека «Валенсии»

Лондонский «Арсенал» летом может пополнить свои ряды полузащитником «Валенсии» Юнусом Муса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, скауты «канониров» просматривают 20-летнего хавбека.

Напомним, на Муса также претендует другой английский клуб в лице «Ливерпуля». За плечами у игрока сборной США уже есть выступления на чемпионате мира, где хавбек помог своей команде дойти до ⅛ финала.

Юнус Муса в этом сезоне отметился двумя результативными передачами в чемпионате Испании. Его «Валенсия» в данный момент борется за выживание и пытается сохранить прописку в элитном дивизионе.