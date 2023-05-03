«Валенсия» не проиграла в дерби «Вильярреалу»

«Валенсия» принимала «Вильярреал» в 33-м туре чемпионате Испании и смогла отобрать очки у принципиального соперника. Гости выглядели острее и уже в дебюте могли вести, Николас Джексон запустил мяч в штангу. У соперника первый реальный шанс создал Диего Лопес, правда, он запорол выход один на один с голкипером, пробив мимо, да и офсайд был. И все же Джексон добился своего, в чужой штрафной получил мяч и при сопротивлении соперника метко пробил. Довольно быстро «Валенсия» сравняла, но Эдинсон Кавани рано радовался - вне игры. И все же хозяева сравняли счет благодаря давлению на позиции противника. Очередную атаку завершил Сэмуел Лино. На 90-й минуте Альберто Мари перебросил голкипера «Вильярреала», но и здесь вне игры.

1:1, «Валенсия» - четвертая с конца с запасом в три очка от зоны вылета, соперник - пятый с отставанием от топ-4 в семь пунктов.