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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» не проиграла в дерби «Вильярреалу»

03 Мая 2023 • 22:31 Комментировать
Валенсия
1:1
Вильярреал
окончен

«Валенсия» принимала «Вильярреал» в 33-м туре чемпионате Испании и смогла отобрать очки у принципиального соперника. Гости выглядели острее и уже в дебюте могли вести, Николас Джексон запустил мяч в штангу. У соперника первый реальный шанс создал Диего Лопес, правда, он запорол выход один на один с голкипером, пробив мимо, да и офсайд был. И все же Джексон добился своего, в чужой штрафной получил мяч и при сопротивлении соперника метко пробил. Довольно быстро «Валенсия» сравняла, но Эдинсон Кавани рано радовался - вне игры. И все же хозяева сравняли счет благодаря давлению на позиции противника. Очередную атаку завершил Сэмуел Лино. На 90-й минуте Альберто Мари перебросил голкипера «Вильярреала», но и здесь вне игры.

1:1, «Валенсия» - четвертая с конца с запасом в три очка от зоны вылета, соперник - пятый с отставанием от топ-4 в семь пунктов.

Протокол игры  
Валенсия1:1Вильярреал
  62'Джексон Николас (0:1)
(1:1) Лино Сэмуел72'  
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри  39'Дьякаби МуктарГабриэль ПаулистаГайя ХосеНико Гонсалес  27' 56' (Мориба Илайкс ( 56') Герра ХавьерМуса Юнус 46' (Лопес Диего IV ( 46') Алмейда Андре IV 70' (Дуро Уго ( 70') Лино Сэмуел  27' 86' (Мари Альберто ( 86') Кавани Эдинсон  45' 86' (Лато Тони ( 86')
Запасные: Фулкье ДимитриКёмерт ЭрайВаскес ХесусКастильехо СамуэльХауме ДоменекОзкаджар ДженкГильямон Уго
Рейна ПепеФойт ХуанАльбиоль РаульТоррес Пау IIПедраса АльфонсоТеррац Рамон 74' (Тригерос Мануэль ( 74') Парехо Даниэль  56'Чуквезе Саму 81' (Морено Херард ( 81') Баэна АлехандроПино Йереми 66' (Капу Этьен ( 66') Джексон Николас  41'
Запасные: Манди АиссаЙоргенсен ФилипМорено АльбертоКуэнка ХорхеХассан ХессемМохика Хоан
03 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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