«Ньюкасл» активизировал усилия по подписанию игрока «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» строит планы по усилению команды на летнее трансферное окно. В сфере интересов «сорок» находится полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай. Как сообщает Football Insider, «Ньюкасл» активизировал свои усилия по подписанию 26-летнего шотландца.

Мактоминай всю свою карьеру проводит в «Манчестер Юнайтед». В 205 матчах за клуб шотландский футболист записал на свой счёт 19 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Скотта Мактоминая в 25 миллионов евро. Стоит сказать, что футболист в «Манчестер Юнайтед» получает не так много игрового времени.