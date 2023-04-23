В истории АПЛ зафиксирован второй по скорости счёт 5:0

Матч Английской премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» становится не битвой конкурентов, а побоищем. Уже к средине первого тайма команда Эдди Хау обеспечила себе преимущество 5:0.

5:0 на 21-й минуте – второй в истории Премьер-лиги самый быстрый случай обеспечения такого перевеса. Рекорд принадлежит «Манчестер Сити» - в сентябре 2019 года «горожане» повели 5:0 в игре против «Уотфорда» уже на 18-й минуте.

Следить за дальнейшим развитием событий на поле «Сент-Джеймс Парк» в матче между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.