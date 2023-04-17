Звезда «Челси» может уйти в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» нашел усиление в составе другого топ-представителя Английской премьер-лиги – столичного «Челси». По сведениям журналистов Todofichajes, «канониры» рассчитывают подписать опорного полузащитника Н’Голо Канте.

32-летний французский хавбек может пополнить ряды «Арсенала» на правах свободного агента, поскольку его трудовое соглашение с «Челси» истекает в конце июня 2023 года. За «синих» полузащитник выступает с 2016 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Канте поучаствовал в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.