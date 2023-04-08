Зинченко: «Все знают, как опасен «Ливерпуль»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнением о матче против «Ливерпуля» в рамках 30-го тура Премьер-лиги.

«Мы редко смотрим в турнирную таблицу. Пытаемся все внимание уделять предстоящим матчам. Все знают, как опасен «Ливерпуль». Это отличная команда, и без разницы, на каком она сейчас месте в таблице. Каждый матч против них - особенная игра, а особенно на «Энфилде». Это особое место, где может случиться все что угодно», - передает слова украинца Sky Sports.

Матч состоится в Ливерпуле завтра, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит на «Энфилде» в 17:30 по московскому времени.