«Проси что угодно»: Молодой вратарь рассказал об интересном случае с Гвардиолой

Вратарь «Болтона» Джеймс Траффорд, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», рассказал об интересном случае с Хосепом Гвардиолой. Произошло это на одной из тренировок осенью 2020 года.

«Я люблю шутить. Однажды Гвардиола пробивал мне пенальти и сказал: «Если возьмёшь удар, можешь попросить что угодно». Я ответил: «А могу я попасть в стартовый состав на выходных?» Пеп засмеялся, но я взял его удар! К сожалению, в состав я не попал», - сказал Траффорд, чьи слова приводятся на сайте Английской футбольной лиги.

За первую команду «Манчестер Сити» 20-летний Джеймс Траффорд пока что не выступал.