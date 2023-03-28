Смит-Роу: «Зинченко - один из самых техничных футболистов, которых я видел»

Хавбек лондонского «Арсенала» Эмиль Смит-Роу высказался о приходе в команду украинского полузащитника Александра Зинченко и бразильского нападающего Габриэля Жезуса.

«Трансферы Зинченко и Жезуса изменили все. Александр – один из самых техничных футболистов, которых я видел. Мне до сих пор не верится, что «Манчестер Сити» отпустил их», - передает слова футболиста инсайдер Крис Уитли посредством своих социальных сетей.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел 21 матч, забил один гол и сделал две результативные передачи.

На счету Жезуса пять голов и пять ассистов в 16 поединках чемпионата Англии.