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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Смит-Роу: «Зинченко - один из самых техничных футболистов, которых я видел»

28 Марта 2023 • 11:16 Комментировать

Хавбек лондонского «Арсенала» Эмиль Смит-Роу высказался о приходе в команду украинского полузащитника Александра Зинченко и бразильского нападающего Габриэля Жезуса.

«Трансферы Зинченко и Жезуса изменили все. Александр – один из самых техничных футболистов, которых я видел. Мне до сих пор не верится, что «Манчестер Сити» отпустил их», - передает слова футболиста инсайдер Крис Уитли посредством своих социальных сетей.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел 21 матч, забил один гол и сделал две результативные передачи.

На счету Жезуса пять голов и пять ассистов в 16 поединках чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко Габриэль Жезус Эмиль Смит-Роу
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