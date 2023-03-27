«Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к Митровичу до его инцидента с арбитром

Английский «Манчестер Юнайтед» интересовался Александаром Митровичем - сербским форвардом, выступающим за «Фулхэм». Однако, как сообщает Daily Star, после того, как он не сдержался и толкнул арбитра прямо на «Олд Траффорд», боссы «Манчестер Юнайтед» решили пока что воздержаться от контактов с 28-летним игроком. Митровича в том матче, напомним, удалили, а его «Фулхэм» проиграл.

Митрович выступает за свой нынешний клуб с 2018 года, а перед этим он провел три года в «Ньюкасле». Также в его карьере были выступления в составе сербских «Телеоптик» и «Партизан», а затем брюссельского «Андерлехта».