«Манчестер Юнайтед» готовит деньги на талантливого форварда

«Манчестер Юнайтед» готовит средства на трансфер талантливого нападающего. Речь идёт об Эване Фергюсоне из «Брайтона». Как сообщает Football Insider, скауты «красных дьяволов» активно следят 18-летним ирландцем, которого называют одним из открытий этого сезона.

За первую команду «Брайтона» Эван Фергюсон провёл уже 20 матчей. В них нападающий записал на свой счёт семь голов и четыре результативных паса на партнёров.

Добавим, что несколько дней назад Эван Фергюсон впервые забил за сборную Ирландии. Эксперты портала transfermarkt оценивают молодого футболиста в 10 миллионов евро.