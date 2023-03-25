​Обамеянг согласен на минимальную зарплату в «Барселоне»

В летнее трансферное окно Пьер-Эмерик Обамеянг наверняка покинет «Челси», где ему заиграть не удаётся. Габонский нападающий может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Как стало известно журналистам издания AS, 33-летний футболист согласен на минимальную зарплату на «Камп Ноу».

Как известно, «Барселона» по-прежнему испытывает финансовые трудности, и предложить дорогостоящий контракт Обамеянгу каталонцы вряд ли смогут.

Пьер-Эмерик Обамеянг выступал за «Барселону» во второй части прошлого сезона. Тогда форвард провёл 24 матча, в которых записал на свой счёт 13 голов.

​В «Челси» недовольны поездкой Обамеянга на «эль класико»