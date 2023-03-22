​В «Челси» недовольны поездкой Обамеянга на «эль класико»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг в воскресенье посетил «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом». Габонец не просто посмотрел футбол на «Камп Ноу», а ещё и побывал в раздевалке каталонской команды, за которую выступал ранее. Как сообщает Daily Mail, в «Челси» недовольны этой поездкой Обамеянга.

Ожидается, что Пьер-Эмерик Обамеянг покинет «Челси» по завершению нынешнего сезона. 33-летний габонец может вернуться в «Барселону». Есть информация, что Хави попросил руководителей клуба снова подписать Обамеянга.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Пьера-Эмерика Обамеянга в 7 миллионов евро.