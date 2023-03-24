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​«Атлетико» повесил серьёзный ценник на Фелиша

24 Марта 2023 • 15:32 Комментировать

Зимой Жоау Фелиш перебрался из «Атлетико» в «Челси» на правах аренды. Поговаривают, что 23-летний форвард уже проинформировал «матрасников» о своём нежелании возвращаться в их ряды. Мадридцы открыты к продаже Фелиша, но они не намерены принимать любое предложение. Как сообщает Todofichajes, 100 миллионов евро – это минимальная сумма, за которую «Атлетико» будет готов продать Жоау.

За «Челси» Жоау Фелиш успел провести девять матчей. В них португалец записал на свой счёт два гола и одну красную карточку.

«Челси» сейчас занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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