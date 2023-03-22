​Фелиш проинформировал «Атлетико» о нежелании возвращаться

В зимнее трансферное окно нападающий Жоау Фелиш сменил «Атлетико» на «Челси». Лондонский клуб арендовал 23-летнего португальца на остаток сезона 2022/2023. По завершению срока аренды Фелиш не хочет возвращаться в мадридский клуб. Как сообщает в социальных сетях журналист Педру Алмейда, о таком своём решении футболист уже проинформировал «матрасников».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро. За «Челси» португалец успел провести девять матчей. В них Фелиш записал на свой счёт два гола.

Добавим, что «Челси» сейчас занимает только десятое место в таблице Премьер-лиги.