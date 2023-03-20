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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» сделал предложение одному из лидеров команды

20 Марта 2023 • 14:11 Комментировать

Лондонский «Арсенал» ведет переговоры о подписании нового трудового соглашения с атакующим полузащитником команды Букайо Сака. Как информирует Todofichajes, «канониры» предложили 21-летнему вингеру новый долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2027 года.

Срок действующего договора между клубом и футболистом рассчитан до завершения сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает стоимость Букайо в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Сака является одним из ключевых игроков в атакующей линии лондонского клуба. Букайо отметился 12 забитыми мячами (два – с пенальти) и десятью голевыми передачами в 28 матчах Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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