Состав «Ливерпуля» постепенно обновляется. Несколько лет назад атакующее трио Садио Мане – Мохамед Салах – Роберто Фирмино выглядело невероятно опасным, но с тех пор изменилось многое. Мане перешёл в «Баварию», а Фирмино потерял статус твёрдого игрока основы и точно уйдёт летом. Будущее Салаха тоже является туманным – египтянин всерьёз задумывается о смене клуба.

Как сообщает Foot Mercato, Салах хочет перебраться в другой статусный клуб и принять новый вызов в своей карьере. По данным источника, 30-летний египтянин предпочитает уехать в чемпионат Испании.

Всего за «Ливерпуль» Мохамед Салах провёл 293 матча, в которых забил 178 голов и отдал 74 голевых паса на партнёров.