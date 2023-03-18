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​Салах планирует уйти из «Ливерпуля» - звёздный форвард решил, где хочет играть слухи

18 Марта 2023 • 17:58 Комментировать (1)

Состав «Ливерпуля» постепенно обновляется. Несколько лет назад атакующее трио Садио Мане – Мохамед Салах – Роберто Фирмино выглядело невероятно опасным, но с тех пор изменилось многое. Мане перешёл в «Баварию», а Фирмино потерял статус твёрдого игрока основы и точно уйдёт летом. Будущее Салаха тоже является туманным – египтянин всерьёз задумывается о смене клуба.

Как сообщает Foot Mercato, Салах хочет перебраться в другой статусный клуб и принять новый вызов в своей карьере. По данным источника, 30-летний египтянин предпочитает уехать в чемпионат Испании.

Всего за «Ливерпуль» Мохамед Салах провёл 293 матча, в которых забил 178 голов и отдал 74 голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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InterSan
18 Марта 2023 в 18:10
Хрен пойми....чё в Испанию? Айда в Италию!!!! Интересно! Скорость ниже. Защита лучше и думать нужно больше. Футбол, ёпта......
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