Экс-игрок «Ливерпуля» Лейва завершил карьеру

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и римского «Лацио» Лукас Лейва, последнее время выступавший у себя на родине за «Гремио», принял решение о завершении игровой карьеры. Об этом сообщила пресс-служба мерсисайдского гранда.

Причиной такого решения стали проблемы 36-летненго бразильца с сердцем, которые были недавно обнаружены у футболиста. После нескольких медобследований Лейве посоветовали уйти из спорта.

Напомним, что Лукас защищал цвета «Ливерпуля» с 2007 по 2017 год. В составе «Лацио» он поиграл с 2017 по 2022 год. За национальную сборную Бразилии хавбек провел 24 поединка.