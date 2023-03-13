«Ливерпуль» выделит 68 млн евро на португальского полузащитника

Португалец Жоау Пальинья, который сейчас выступает за лондонский «Фулхэм», может перебраться в топ-клуб Премьер-лиги. Как стало известно журналистам портала Goal.com, в услугах 27-летнего исполнителя заинтересован «Ливерпуль».

Мерсисайдский гранд готов серьезно потратиться на игрока. Боссы клуба собираются выделить на покупку Пальиньи 68 миллионов евро.

Жоау выступает за «дачников» с лета прошлого года, он перебрался в английский клуб из лиссабонского «Спортинга». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 28 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.