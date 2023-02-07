Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван топ-клуб АПЛ, который хотел купить Месси

07 Февраля 2023 • 19:03 Комментировать

Скаут Френсис Каджигао, который поработал в лондонском «Арсенале», рассказал о том, что звездный аргентинский нападающий Лионель Месси мог оказаться в английском топ-клубе.

«Я рекомендовал «канонирам» Месси, когда он закончил академию «Барселоны». Почему трансфер не состоялся? Лионель не смог получить разрешение на работу в Великобритании. Я тогда вел переговоры с его представителем, но ничего не получилось.

Также в «Арсенал» мог перейти Херард Пике, но его трансферу помешала бюрократическая проблема. В итоге мы купили Фабрегаса из того молодого поколения «Барсы», - цитирует скаута AS.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. По окончании сезона-2020/2021 аргентинец присоединился к «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Арсенал Лондон ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Февраля
18:21 · Англия. Премьер-лига
​Представитель Миранчука прокомментировал слухи о «Челси» 1
18:13 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэму» мало 120 миллионов за Райса - клуб взвинтил ценник 2
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение Далоту
17:52 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд высказался о возвращении Санчо
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг рассказал о кадровых проблемах «Манчестер Юнайтед»
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Клубы АПЛ считают, что «Манчестер Сити» нужно перевести низшую лигу, если нарушения докажут слухи
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг объяснил опоздание на пресс-конференцию
16:44 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» хочет подписать Мэддисона
16:27 · Англия. Премьер-лига
​Сен-Максимен признал, что он недоволен своим положением в «Ньюкасле»
16:26 · Англия. Премьер-лига
Галтье: «Это неправда, что Доннарумме стало легче после ухода Наваса»
16:22 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Сити» ожидают ухода Гвардиолы до возможного наказания клуба слухи
16:19 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Я полностью доволен составом «Астон Виллы»
16:15 · Англия. Премьер-лига
Коло-Муани интересен трём топ-клубам
15:48 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не будет подавать апелляцию по удалению Каземиро
15:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» скоро определится с будущим троих футболистов
Все новости
Рекомендуем