Назван топ-клуб АПЛ, который хотел купить Месси

Скаут Френсис Каджигао, который поработал в лондонском «Арсенале», рассказал о том, что звездный аргентинский нападающий Лионель Месси мог оказаться в английском топ-клубе.

«Я рекомендовал «канонирам» Месси, когда он закончил академию «Барселоны». Почему трансфер не состоялся? Лионель не смог получить разрешение на работу в Великобритании. Я тогда вел переговоры с его представителем, но ничего не получилось.

Также в «Арсенал» мог перейти Херард Пике, но его трансферу помешала бюрократическая проблема. В итоге мы купили Фабрегаса из того молодого поколения «Барсы», - цитирует скаута AS.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. По окончании сезона-2020/2021 аргентинец присоединился к «ПСЖ».