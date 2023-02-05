«ПСЖ» работает над трансфером форварда «Манчестер Юнайтед»

Английский нападающий Маркус Рэшфорд продолжает находиться в сфере интересов французского «ПСЖ», об этом сообщается на страницах Fichajes. Руководство парижского гранда готово приобрести игрока у «Манчестер Юнайтед» в следующее трансферное окно.

Контракт Маркуса с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость 25-летнего форварда оценивается в 55 миллионов евро. Цвета «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд защищает с января 2016 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги нападающий поучаствовал в 21 поединке, записав на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи.