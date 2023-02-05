«Ливерпуль» может расстаться с защитником

Центральный защитник Жоэль Матип может покинуть «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com. Футболист подумывает о смене клубной прописки, поскольку не является игроком основного состава в мерсисайдском коллективе.

31-летний камерунский защитник выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2023/2024. Его трансферный ценник составляет 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Жоэль провел девять поединков, в которых получил одну желтую карточку.