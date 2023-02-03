​Клопп отметил прогресс Рэшфорда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил прогресс форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, говоря о том, что некоторые лидеры его команды сейчас находятся не в лучшей форме.

«Конечно, некоторые наши игроки сейчас не играют на том уровне, на котором они были. Один из лучших примеров – Маркус Рэшфорд. Взять его прошлый и нынешний сезоны. Я не уверен, что даже он может это объяснить. Вот как это происходит. Нужно проходить через это», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги по итогам января.