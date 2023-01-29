Дембеле рискует пропустить матчи с «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле угодил в лазарет из-за травмы, полученной по ходу поединка против «Жироны» (1:0) в 19-м туре чемпионата Испании.

Как сообщает газета Marca, французский вингер проведет на больничном минимум три недели. Таким образом, Усман рискует пропустить около пяти матчей «сине-гранатовых», в том числе и оба поединка против «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы. Игры состоятся 16 и 23 февраля.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 18 поединках чемпионата Испании, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.