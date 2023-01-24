«Борнмут» готов выложить 25 млн евро за форварда «Вильярреала»

Боссы английского «Борнмута» готовы выложить солидную сумму за молодого сенегальского нападающего «Вильярреала» Николаса Джексона.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «вишни» предложили испанской команде за 21-летнего сенегальского футболиста около 25 миллионов евро. Если верить Романо, то «Вильярреал» готов отпустить Джексона за эту сумму. С самим игроком «Борнмут» уже согласовал условия личного соглашения.

Напомним, что в этом сезоне Николас Джексон провёл в испанской лиге в составе «Вильярреала» 14 встреч, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.