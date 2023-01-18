«Арсенал» может продать защитника

31-летний португальский защитник Седрик Соареш, права на которого принадлежат «Арсеналу», может продолжить карьеру в стане другого представителя Премьер-лиги.

Согласно данным The Athletic, в подписании футболиста заинтересован столичный «Фулхэм». Руководство «дачников» вступило в переговоры с «канонирами» по данному трансферу.

Соареш является игроком «Арсенала» с 2020 года. Его трудовое соглашение с «канонирами» рассчитано до середины 2024 года, а рыночный ценник составляет четыре миллиона евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги защитник принял участие в двух встречах, не отметившись голевыми действиями.