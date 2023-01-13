​Стало известно, почему Сарабия выбрал «Вулверхэмптон»

В ближайшее время будет объявлено о трансфере атакующего полузащитника Пабло Сарабии из «ПСЖ» в «Вулверхэмптон». В прессе появлялась информация о том, что «волки» уже согласовали сделку. Как сообщает портал Goal, у Сарабии был целый ряд вариантов продолжения карьеры. 30-летний испанец сделал выбор в пользу «Вулверхэмптона» из-за своего желания выступать в Англии.

За «ПСЖ» Пабло Сарабия провёл 98 официальных матчей. В них испанец записал на свой счёт 22 гола и 12 результативных передач на партнёров.

Отметим, что «Вулверхэмптон» на текущий момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.