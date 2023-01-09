«Ньюкасл» положил глаз на форварда «Байера»

Французский форвард Мусса Диаби в скором времени может оказаться в английской Премьер-лиге - удачно выступившим в чемпионате мира в Катаре игроком заинтересовался «Ньюкасл», который рвется в призеры английского чемпионата и ищет пути усиления состава.

Правда, в данном случае речь идет, скорее, о перспективе - «Ньюкасл» рассматривает вариант с летним переходом игрока, который в настоящий момент выступает в леверкузенском «Байере».

Но, как уточняет немецкое издание Bild, на услуги 23-летнего игрока есть и другие претенденты в Англии, однако пока что названия конкретных клубов не сообщаются.