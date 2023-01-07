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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лисандро Мартинес: «Манчестер Юнайтед» на правильном пути»

07 Января 2023 • 19:42 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о текущих делах своей команды.

«Мне нравится, когда есть конкуренция за места в составе. Думаю, это хорошо. Настроение и атмосфера в раздевалке очень позитивные. Я горжусь тем, что у нас всё хорошо. Это показывает, что мы на правильном пути.

В начале сезона мы не смогли провести два подряд матча на высоком уровне. Теперь мы изменили ситуацию и стали сильнее. У нас изменилась энергия и атмосфера. Тренировки стали более оживлёнными, чем когда-либо. Три «сухие» победы в АПЛ подряд – это то, на что можно опираться. Но нельзя терять бдительность», - сказал Мартинес Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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