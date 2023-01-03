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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ хочет подписать российского футболиста

03 Января 2023 • 14:10 Комментировать

Российский вратарь Андрей Лунёв, ныне выступающий за леверкузенский «Байер», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом в беседе с журналистом «РБ Спорта» сообщил агент Антон Смирнов.

«Спартак»? Впервые слышу. Есть интерес от «Брентфорда», - высказался представитель голкипера.

31-летний голкипер перебрался в «Байер» из петербургского «Зенита» летом 2021 года. Его трудовое соглашение с «фармацевтами» рассчитано до окончания нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунёва в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Андрей сыграл всего один матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Андрей Лунёв Трансферы футбола - зима 2023 Байер
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