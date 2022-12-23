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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кунья сменил «Атлетико» на клуб АПЛ официально

23 Декабря 2022 • 17:57 Комментировать

Бразильский форвард Матеус Кунья покинул мадридский «Атлетико» и переехал в Английскую премьер-лигу. Новым местом работы 23-летнего игрока стал «Вулверхэмптон», об этом сообщается на официальном сайте «волков».

«Переход Матеуса – отличная сделка для нас. Уверен, он проявит себя в АПЛ. Кунья отлично подходит для такого футбола», - прокомментировал трансфер главный тренер команды Хулен Лопетеги.

Кунья выступал за «матрасников» с лета 2021 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 17 поединках, в которых записал на свой счет две голевые передачи.

По итогам 15 туров АПЛ «Вулверхэмптон» занимает последнее место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вулверхэмптон Матеус Кунья Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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