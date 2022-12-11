​«Челси» проиграл «Астон Вилле»

В воскресенье «Челси» провёл товарищеский матч против «Астон Виллы» в рамках подготовки ко второй части сезона. Команда Грэма Поттера проиграла с минимальным счётом 0:1. Автором единственного гола стал Джон Макгинн, отличившийся ещё в начале поединка.

Напомним, что по ходу игры в лазарет угодил нападающий «Челси» Армандо Броя. У албанца подозрение на травму колена.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт 27 декабря против «Борнмута». «Астон Вилла» днём ранее сыграет с «Ливерпулем».