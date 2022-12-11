Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» проиграл «Астон Вилле»

11 Декабря 2022 • 19:30 Комментировать

В воскресенье «Челси» провёл товарищеский матч против «Астон Виллы» в рамках подготовки ко второй части сезона. Команда Грэма Поттера проиграла с минимальным счётом 0:1. Автором единственного гола стал Джон Макгинн, отличившийся ещё в начале поединка.

Напомним, что по ходу игры в лазарет угодил нападающий «Челси» Армандо Броя. У албанца подозрение на травму колена.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт 27 декабря против «Борнмута». «Астон Вилла» днём ранее сыграет с «Ливерпулем».

Протокол игры  
Челси0:1Астон Вилла
  7'Макгинн Джон (0:1)
Беттинелли МаркусКукурелья МаркХамфрейс БаширБрукинг Джош  66'Гилкрист Алфи 64' (Казадеи Чезаре ( 64') Жоржинью ПерейраУэбстер ЧарлиХатчинсон ОмариХолл ЛьюисОбамеянг Пьер-Эмерик 64' (Мозерсилль Малик ( 64') Броя Армандо 24' (Ранкин Дион ( 24')
Запасные: Берстоу МэйсонЧалоба Трево
Ольсен РобинКонса Эзри 64' (Чемберс Кори ( 64') Мингс ТайронЯнг ЭшлиДинь Люка 63' (Аугустинссон Людвиг ( 63') Соарес Дуглас 84' (О'Райлли Томми ( 84') Макгинн Джон 84' (Накамба Марвелус ( 84') Камара Бубакар IРайхи АрджанУоткинс Олли 63' (Ингс Дэнни ( 63') Бэйли Леон 63' (Арчер Камерон ( 63')
Запасные: Реван СебастьянЗых ОливерМаршалл ФилипБогард ЛамарФини Джош
11 декабря.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
3
3
4.20 3.75 1.87
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Борнмут Борнмут
3
0
1.77 3.80 4.70
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Лидс Лидс
2
4
2.14 3.45 3.55
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Лестер Лестер
1
1
2.00 3.60 3.80
Видео
18.03.23 в 20:30
Челси Челси
Эвертон Эвертон
1.48 4.50 7.20
Видео
19.03.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.35 5.40 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» выбрался из зоны вылета, едва не упустив перевес в три гола над «Вулверхэмптоном»
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» отобрал победу у «Тоттенхэма», забив на 90-й минуте
20:00 · Англия. Премьер-лига
Кейн повторил рекорд АПЛ по голам головой
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Эвертон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:56 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» с «Лестером» разошлись миром
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» устроила «Борнмуту» разгром
19:55 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Сити» объявил состав на игру с «Бёрнли»
19:45 · Англия. Премьер-лига
​Адам Смит установил рекорд «Борнмута»
19:39 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик в запасе: «Челси» назвал состав на матч с «Эвертоном»
18:16 · Англия. Премьер-лига
​Маунт наверняка покинет «Челси» 1
17:39 · Англия. Премьер-лига
​У Окслейд-Чемберлена три варианта в АПЛ
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Конте: «Будущее Кейна от меня не зависит»
17:23 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино решил, где хочет играть
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов назначить своего поклонника на должность руководителя по трансферам
Все новости
Рекомендуем