​«Челси» проиграл «Астон Вилле»

В воскресенье «Челси» провёл товарищеский матч против «Астон Виллы» в рамках подготовки ко второй части сезона. Команда Грэма Поттера проиграла с минимальным счётом 0:1. Автором единственного гола стал Джон Макгинн, отличившийся ещё в начале поединка.
Напомним, что по ходу игры в лазарет угодил нападающий «Челси» Армандо Броя. У албанца подозрение на травму колена.
Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт 27 декабря против «Борнмута». «Астон Вилла» днём ранее сыграет с «Ливерпулем».
Протокол игры
|7'Макгинн Джон (0:1)
Беттинелли Маркус•Кукурелья Марк•Хамфрейс Башир•Брукинг Джош• 66'Гилкрист Алфи64' (Казадеи Чезаре (64') •Жоржинью Перейра•Уэбстер Чарли•Хатчинсон Омари•Холл Льюис•Обамеянг Пьер-Эмерик64' (Мозерсилль Малик (64') •Броя Армандо24' (Ранкин Дион (24')
Запасные: Берстоу Мэйсон•Чалоба Трево
Ольсен Робин•Конса Эзри64' (Чемберс Кори (64') •Мингс Тайрон•Янг Эшли•Динь Люка63' (Аугустинссон Людвиг (63') •Соарес Дуглас84' (О'Райлли Томми (84') •Макгинн Джон84' (Накамба Марвелус (84') •Камара Бубакар I•Райхи Арджан•Уоткинс Олли63' (Ингс Дэнни (63') •Бэйли Леон63' (Арчер Камерон (63')
11 декабря.
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