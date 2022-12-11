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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Форвард «Челси» Броя травмировался по ходу матча

11 Декабря 2022 • 18:58 Комментировать

В рамках подготовки ко второй части сезона «Челси» в воскресенье проводит товарищеский матч против «Астон Виллы». Ещё по ходу первого тайма травму получил нападающий лондонской команды Армандо Броя. Как сообщает The Athletic, у 21-летнего албанца имеется подозрение на повреждение колена.

За первую команду «Челси» Армандо Броя успел провести 19 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Следить за развитием событий в товарищеском матче «Челси» - «Астон Вилла» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Армандо Броя
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