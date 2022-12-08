«Атлетико» хочет продать Фелиша в клуб из АПЛ

Мадридский «Атлетико» хочет продать своего нападающего Жоау Фелиша в команду из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Рубена Урии, «матрасники» хотят выручить за португальца максимальную сумму компенсации, а у клубов из туманного альбиона как раз очень хорошие финансовые возможности.

Напомним, что в услугах Фелиша заинтересованы такие английские клубы, как «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Из других стран интерес к португальцу успел обозначить пока только французский «ПСЖ».

Причиной выставления Фелиша на трансфер является конфликт футболиста с главным тренером Диего Симеоне.