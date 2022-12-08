Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Атлетико» хочет продать Фелиша в клуб из АПЛ

08 Декабря 2022 • 13:43 Комментировать

Мадридский «Атлетико» хочет продать своего нападающего Жоау Фелиша в команду из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Рубена Урии, «матрасники» хотят выручить за португальца максимальную сумму компенсации, а у клубов из туманного альбиона как раз очень хорошие финансовые возможности.

Напомним, что в услугах Фелиша заинтересованы такие английские клубы, как «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Из других стран интерес к португальцу успел обозначить пока только французский «ПСЖ».

Причиной выставления Фелиша на трансфер является конфликт футболиста с главным тренером Диего Симеоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Декабря
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на одну из главных молодых звёзд «МЮ»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Беллингем: «Холанн меня очень воодушевляет»
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» хочет продать Фелиша в клуб из АПЛ
13:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
У «Ливерпуля» может появиться преимущество в борьбе за Беллингема за счёт Хендерсона и Трента
13:17 · Англия. Чемпионшип
«Два невероятных человека» – Компани попрощался с Азаром и Мартинесом после их ухода из сборной Бельгии
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер звёздного нападающего за 70 миллионов евро
12:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия объявила, что Стерлинг вернётся в расположение сборной к матчу с Францией официально
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересен футболист сборной Дании
12:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ковачич: «Модрич – наш капитан и лидер»
11:55 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Чилуэлл пока не тренируется с командой»
11:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Милан» готовит первое предложение по Зиешу
11:41 · Англия. Премьер-лига
Молодой талант «Челси» Хатчинсон: «Стараюсь впечатлить Поттера в Абу-Даби»
11:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Одна из самых сексуальных футболисток мира сделала выбор между Роналду и Месси 1
11:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Конате: «Меня не удивляют выступления Упамекано на чемпионате мира»
11:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уокер назвал своего самого сложного соперника
Все новости
Рекомендуем