Тилеманса не привлекает вариант с переходом в «Барселону»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс не заинтересован в том, чтобы переходить в каталонскую «Барселону». По информации от Marca, самого футболиста не привлекает возможность подписать контракт с «сине-гранатовые».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает вариант с приглашением полузащитника следующим летом на правах свободного агента, когда у Тилеманса закончится контракт с «Лестером». Тем не менее, более привлекательной опцией для бельгийца является переход в лондонский «Арсенал».

Напомним, «Барселона» сейчас находится поисках нового полузащитника на замену Серхио Бускетсу, который неверняка покинет клуб свободным агентом летом 2023 года.