«Реал» не рассматривает трансфер Холанна из-за его травматичности и высокой зарплаты

Мадридский «Реал» пока решил отложить трансфер нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна на неопределённый срок. По информации от Marca, «королевский клуб» смущает травматичность футболиста, а также его высокая зарплата.

Напомним, что Холанн этим летом перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Сейчас норвежец является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги с 19 голами.

Ходили слухи, что в контракте Холанна с «Манчестер Сити» через год активируется сумма отступных, которая составит около 150 миллионов евро. Мадридский «Реал» якобы не исключал трансфер нападающего в будущем.