Дзанетти: «Интер» хотел купить Альвареса и Фернандеса, но экономическая ситуация не позволила этого сделать»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти заявил, что руководство клуба было заинтересовано в приобретении игроков сборной Аргентины Хулиана Альвареса и Энцо Фернандеса. По словам бывшего капитана «нерадзурри», сделки не состоялись из-за экономической ситуации клуба.

«Интер» хотел купить Альвареса и Фернандеса, но экономическая ситуация не позволила это сделать», – цитирует Дзанетти Sports Center.

Напомним, Альварес летом перешёл из «Ривер Плейта» в «Манчестер Сити». Энцо Фернандес продолжает выступать за лиссабонскую «Бенфику», которая оценивает его в сумму около 80 миллионов евро.