​В «Боруссии» намекнули, что хотели бы продать Беллингема «Ливерпулю»

Один из директоров «Боруссии» Карстен Крамер намекнул на то, что «Ливерпуль» может быть «предпочтительным» клубом для трансфера полузащитника Джуда Беллингема. Об этом пишет Goal.com, приводя комментарий функционера.
«Конечно, мы очень симпатизируем «Ливерпулю». Мы находимся в хороших отношениях с Юргеном Клоппом и другими представителями этого клуба. Но не ожидайте, что мы будем делать «Ливерпулю» подарки», - сказал Крамер.
19-летний Джуд Беллингем находится на радаре многих европейских грандов. Полузащитник оценивается специалистами портала transfermarkt в 100 миллионов евро.
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