Ришарлисон: «Поверьте мне, Эндрик действительно очень силён»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон оценил уровень игры 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика, который является трансферной целью мадридского «Реала», «ПСЖ» и «Челси».

«Поверьте мне, я могу подтвердить, что Эндрик действительно впечатляет. Он силён и невероятно талантлив. Он напоминает мне Адриано, я смотрел как он выступает за сборную Бразилии и «Палмейрас». Думаю, в течение двух лет он будет играть в Европе», – сказал Ришарлисон на пресс-конференции.

Напомним, сумма трансфера Эндрика оценивается в 40 миллионов евро, но сумма может возрасти с учётом бонусов. Сам футболист заявил, что перейдёт в ту команду, которая обеспечит ему лучшие условия.