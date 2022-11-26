Звезда тренерского цеха может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский специалист Диего Симеоне может покинуть мадридский «Атлетико» ради нового вызова. По данным журналистом Fichajes, у 52-летнего наставника есть вариант трудоустройства в одном из грандов Английской премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», который сейчас возглавляет Эрик тен Хаг.

Руководство манкунианцев недовольно нестабильными результатами «красных дьяволов» при нидерландском специалисте и готово сделать предложение Симеоне, если ситуация не улучшится. В случае неудачного выступления «МЮ» в этом сезоне Диего может возглавить команду следующим летом.

Аргентинец тренирует «Атлетико» с 2011 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.