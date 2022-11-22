В «Эвертоне» высказались о трансфере Хайкина

В английском футбольном клубе «Эвертон» высказались о возможном подписании российского голкипера Никиты Хайкина, который в скором времени станет свободным агентом

«Эвертон» интересуется Хайкиным? Мы не комментируем трансферные слухи», - ответили журналисту «Спорт-экспресса» в пресс-службе «ирисок».

Напомним, что Хайкин принял решение не продлевать трудовое соглашение с норвежским клубом «Будё-Глимт». Его действующий контракт со скандинавами рассчитан до конца следующего месяца.

В сезоне-2022/2023 27-летний россиянин провел 27 матчей в чемпионате Норвегии, в которых попустил 36 голов. В восьми матчах Хайкин сохранил ворота в неприкосновенности.