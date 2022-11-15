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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Уилшер: «Не думаю, что Артета подписал бы Роналду»

15 Ноября 2022 • 15:26 Комментировать

Криштиану Роналду в обозримом будущем наверняка покинет «Манчестер Юнайтед». Бывший игрок «Арсенала» Джек Уилшер не согласен с мнением журналиста Пирса Моргана о том, что Роналду нужен нынешним «канонирам» в борьбе за титул Премьер-лиги.

«Я думаю, что Роналду всё ещё способен приносить пользу – молодые игроки могут увидеть, как он живёт, и как он работает. Это было бы полезно. Но я не думаю, что Микель Артета подписал бы Роналду. Я бы тоже не стал этого делать», - сказал Уилшер, давая комментарий для talkSPORT.

Напомним, что «Арсенал» на текущий момент лидирует в таблице чемпионата Англии, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Джек Уилшер Микель Артета
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