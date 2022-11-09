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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ноттингем Форест» разочаровался в Лингарде и готов продать его зимой

09 Ноября 2022 • 20:19 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Кристал Пэлас
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12.11 18:00

Вернувшись в Премьер-лигу, «Ноттингем Форест» активно провёл трансферное лето. Одним из подписаний «лесников» стал полузащитник Джесси Лингард. С экс-игроком «Манчестер Юнайтед» в Ноттингеме связывали большие надежды. Тем не менее, в 12 матчах за команду Лингард не отмечался результативными действиями.

В «Ноттингем Форест» разочаровались в Джесси Лингарде. Клуб готов продать полузащитника уже в зимнее трансферное окно, о чём в социальных сетях сообщает журналист Уилл Лебо.

В декабре Джесси Лингарду исполнится 30 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 14 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Джесси Лингард Трансферы футбола - зима 2023
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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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