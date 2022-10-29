Клуб из Лондона нацелился на защитника «Валенсии» с клаузулой 50 млн евро

Защитник Уго Гильямон, недавно подписавший трудовое соглашение с «Валенсией», попал в сферу интересов одного из представителей Английской премьер-лиги. Об этом сообщает 90min.

Согласно данным источника, заполучить 22-летнего игрока в свои ряды желает лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» хотят подписать Гильямона в зимнее трансферное окно.

Новый контракт защитника с «летучими мышами» рассчитан до середины 2026 года. В договоре указана клаузула в размере 50 миллионов евро.

Уго – воспитанник академии «Валенсии». В текущем розыгрыше испанского чемпионата он провел десять поединков и отдал три ассиста.