Марез рассказал, как изменилась игра «Манчестер Сити» с приходом Холанна

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез поделился мнением об игре команды после трансфера норвежского центрфорварда Эрлинга Холанна.

«Не думаю, что наша игра сильно изменилась после подписания Эрлинга. Иногда мы можем позволить себе сыграть прямолинейно, ведь он мощный и высокий форвард. В остальном же ничего не поменялось. Единственное, что приятно удивляет, это количество голов Холанна. Я не ожидал такого потрясающего результата. Эрлинг играет важную роль в штрафной. Это отличное усиление», - цитирует марокканца пресс-служба клуба.

В текущем сезоне АПЛ Холанн отметился 17 забитыми мячами в 11 встречах.