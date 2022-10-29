Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марез рассказал, как изменилась игра «Манчестер Сити» с приходом Холанна

29 Октября 2022 • 10:06 Комментировать

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез поделился мнением об игре команды после трансфера норвежского центрфорварда Эрлинга Холанна.

«Не думаю, что наша игра сильно изменилась после подписания Эрлинга. Иногда мы можем позволить себе сыграть прямолинейно, ведь он мощный и высокий форвард. В остальном же ничего не поменялось. Единственное, что приятно удивляет, это количество голов Холанна. Я не ожидал такого потрясающего результата. Эрлинг играет важную роль в штрафной. Это отличное усиление», - цитирует марокканца пресс-служба клуба.

В текущем сезоне АПЛ Холанн отметился 17 забитыми мячами в 11 встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рияд Марез Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.10.22 в 14:30
Лестер Лестер
Манчестер Сити Манчестер Сити
7.40 5.40 1.39
Видео
29.10.22 в 17:00
Борнмут Борнмут
Тоттенхэм Тоттенхэм
5.20 4.30 1.62
Видео
29.10.22 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Саутгемптон Саутгемптон
2.01 3.60 3.80
Видео
29.10.22 в 17:00
Брайтон Брайтон
Челси Челси
3.05 3.60 2.30
Видео
29.10.22 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Астон Вилла Астон Вилла
2.04 3.55 3.70
Видео
29.10.22 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.30 3.40 3.20
Видео
29.10.22 в 19:30
Фулхэм Фулхэм
Эвертон Эвертон
2.46 3.35 3.00
Видео
29.10.22 в 21:45
Ливерпуль Ливерпуль
Лидс Лидс
1.30 6.20 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
11:40 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Гилмору и Колвиллу не повезло, что я ушёл из «Брайтона»
11:16 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Очень рад, что Алле вернулся к тренировкам»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал об усталости игроков «Манчестер Сити»
10:25 · Англия. Премьер-лига
Гакпо на прошлой неделе просматривали скауты четырёх европейских грандов
10:13 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Я не чувствую боли, но если ускорюсь, есть риск усугубить травму»
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Интер» заработал на остановке сердца у Эриксена
10:06 · Англия. Премьер-лига
Марез рассказал, как изменилась игра «Манчестер Сити» с приходом Холанна
10:02 · Англия. Премьер-лига
Фред – о финтах Антони: «Если у игрока есть такие качества, то почему он не может демонстрировать их на поле?»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» пристально следит за полузащитником «Манчестер Сити»
09:49 · Англия. Премьер-лига
Поттер объяснил, почему «Брайтон» не побеждает после его ухода
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит крупное предложение по аргентинскому топ-нападающему
09:31 · Англия. Премьер-лига
Артур останется в «Ливерпуле» до конца сезона
08:46 · Англия. Премьер-лига
Модрич может сменить «Реал» на клуб АПЛ
08:32 · Англия. Премьер-лига
Это’О: «Анри не играл на уровне Анелька» 2
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Гарначо
Все новости
Рекомендуем