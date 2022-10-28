«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа в Испании

«Манчестер Юнайтед» начал подыскивать нового голкипера. Как сообщает The Athletic, в поле зрения английского гранда попал вратарь «Атлетика» (Бильбао) и сборной Испании Унай Симон.

25-летний испанец может заменить в рамке ворот «красных дьяволов» соотечественника Давида де Хеа, у которого истекает срок действия контракта с манкунианцами.

Симон связан трудовыми обязательствами с басками до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Унай провел 11 поединков, в которых пропустил 12 мячей. В четырех встречах он сохранил свои владения в неприкосновенности.