«Севилья» и четыре клуба АПЛ нацелились на форварда из Чемпионшипа

Нападающий Бен Бреретон, выступающий в Чемпионшипе за «Блэкберн», может пойти на повышение в январское трансферное окно. Согласно данным таблоида The Sun, заинтересованность в его услугах проявляют сразу несколько представителей Премьер-лиги. Речь идет о «Лидсе», «Эвертоне», «Фулхэме» и «Кристал Пэлас».

Кроме того, у форварда есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании, где его хочет купить «Севилья».

В текущем розыгрыше Чемпионшипа Бреретон провел 17 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей. Его трансфер оценивается в 16 миллионов евро.