Каррик начал переговоры с «Мидлсбро»

Английский «Мидлсбро», выступающий в Чемпионшипе, вступил в переговоры о назначении Майкла Каррика на пост главного тренера.

Об интересе «Боро» к бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» уже сообщалось ранее, теперь же стало известно, что стороны начали обсуждение вероятного сотрудничества. По информации The Athletic, клуб намерен договориться с Карриком в ближайшее время, но тот пока не определился до конца, стоит ли ему возвращаться в футбол. В недавнем прошлом у экс-хавбека были предложения от «Блэкберна» и «Бёрнли», которые он отверг.

Тренерский опыт Майкла Каррика ограничивается работой в должности ассистента и временного рулевого в «Манчестер Юнайтед».