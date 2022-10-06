На летнем трансферном рынке должна разгореться жаркая борьба за подписание нападающего Рафаэла Леау. Фаворитом в гонке за португальцем считается «Челси», но форвард «Милана» находится на карандаше и других клубов. По данным Calciomercato, в трансфере Леау заинтересован «Тоттенхэм». Вопрос в том, готовы ли «шпоры» потратить большую сумму на покупку одного игрока.

Стоит сказать, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в последние недели несколько раз заявлял о необходимости усиления состава для решения больших задач.

23-летний Рафаэл Леау оценивается в 70 миллионов евро. «Милан» рассчитывает продлить контракт с футболистом.