Накануне в СМИ появилась информация о том, что в действующем контракте Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» есть пункт, согласно которому «Реал» имеет особые условия возможного выкупа норвежца в будущем. Как сообщает авторитетный портал Goal, эта информация не соответствует действительности. В трудовом договоре Холанна есть множество пунктов, но «Реал» там не упоминается.

«Реал» проявлял интерес к Эрлингу Холанну минувшим летом, но норвежский нападающий сделал выбор в пользу «Манчестер Сити». В 11 прошедших матчах за «горожан» Холанн записал на свой счёт 17 голов и 3 результативных паса.