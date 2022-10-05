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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В контракте Холанна не упоминается «Реал» слухи

05 Октября 2022 • 19:22 Комментировать

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в действующем контракте Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» есть пункт, согласно которому «Реал» имеет особые условия возможного выкупа норвежца в будущем. Как сообщает авторитетный портал Goal, эта информация не соответствует действительности. В трудовом договоре Холанна есть множество пунктов, но «Реал» там не упоминается.

«Реал» проявлял интерес к Эрлингу Холанну минувшим летом, но норвежский нападающий сделал выбор в пользу «Манчестер Сити». В 11 прошедших матчах за «горожан» Холанн записал на свой счёт 17 голов и 3 результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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